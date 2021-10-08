Нападение на журналистов "Схем": Мецгер получил еще одно подозрение

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Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрении относительно незаконного задержания людей в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Киева.

"Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве.

Напомним, что глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и обрушился на журналистов программы "Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомільйонний кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.