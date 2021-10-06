Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Так, Кабмин внес изменения в Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в ГБР.

Предложенными изменениями уточняется содержание отдельных норм Порядка, вводятся термины, применение которых согласуется с другими актами законодательства, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования с кандидатами на должности в ГБР по инициативе конкурсной комиссии.

Как сообщалось, харьковские адвокаты обещали "трудоустройство" в ГБР за $15 тысяч: им грозит до 8 лет тюрьмы.