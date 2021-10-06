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06 октября 2021, 16:37 3

Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф

06 октября 2021, 16:37 3
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Так, Кабмин внес изменения в Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в ГБР.

Предложенными изменениями уточняется содержание отдельных норм Порядка, вводятся термины, применение которых согласуется с другими актами законодательства, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования с кандидатами на должности в ГБР по инициативе конкурсной комиссии.

Как сообщалось, харьковские адвокаты обещали "трудоустройство" в ГБР за $15 тысяч: им грозит до 8 лет тюрьмы.

Также чиновника ВМС подозревают в вымогательстве $10 тысяч за должность в ГБР.

Раньше в Харькове задержали мошенников, которые за $15 тыс. "продавали" должности в ГБР.

ГБР конкурс комиссия полиграф Кабмин

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