Правительство одобрило создание Государственного налогового университета
Кабинет Министров на заседании одобрил создание Государственного налогового университета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.
Этот вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.
Кабмин также реорганизовал университет Государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.
Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.
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