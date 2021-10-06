Правительство одобрило создание Государственного налогового университета

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Этот вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.

Кабмин также реорганизовал университет Государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.

Как сообщалось, В Украине появится президентский университет будущего: Зеленский подписал указ в мае.