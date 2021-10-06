11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 15:04 300

Правительство одобрило создание Государственного налогового университета

06 октября 2021, 15:04 300
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров на заседании одобрил создание Государственного налогового университета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Этот вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.

Кабмин также реорганизовал университет Государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.

Как сообщалось, В Украине появится президентский университет будущего: Зеленский подписал указ в мае.

университет Кабмин Минфин налоги

В переговорах с миссией МВФ обсуждают фискальные риски из-за высокой цены на газ - Марченко
06 октября 2021, 13:25
Кабмин направит 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID
29 сентября 2021, 15:29
Кабмин выделил почти 400 млн гривен на обеспечение COVID-больниц кислородом
29 сентября 2021, 14:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram