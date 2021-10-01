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01 октября 2021, 17:13 10

ГБР завершило расследование дела об избиении танцовщика Дорофеевой

01 октября 2021, 17:13 10
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из открытых источников
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Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления госохраны, который подозревается в избиении танцора шоу-балета певицы надежды Дорофеевой. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО направлен в суд. В случае доказательства вины, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 2 августа сотрудника УГО задержали по подозрению в избиении танцора Дорофеевой.

Отметим, 4 августа руководство управления уволило сотрудника, которого подозревают в избиении танцора.

ГБР расследование УГО подозрение обвинительный акт

 
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