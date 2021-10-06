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06 жовтня 2021, 16:37 3

Кандидати на посади в ДБР проходитимуть поліграф

06 жовтня 2021, 16:37 3
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Так, Кабмін вніс зміни до Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у ДБР.

Запропонованими змінами уточняється зміст окремих норм Порядку, впроваджуються терміни, застосування яких узгоджується з іншими актами законодавства, надається можливість проведення психофізіологічного дослідження з кандидатами на посади у ДБР за ініціативою конкурсної комісії.

Як повідомлялося, харківські адвокати обіцяли "працевлаштування" в ДБР за $15 тисяч: їм загрожує до 8 років в'язниці.

Також посадовця ВМС підозрюють у вимаганні $10 тисяч за посаду в ДБР.

Раніше у Харкові затримали шахраїв, які за $15 тис. "продавали” посади в ДБР.

ДБР конкурс комісія поліграф Кабмін

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