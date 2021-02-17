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17 февраля 2021, 16:50 98

В Харькове задержали мошенников, которые за $15 тыс. "продавали" должности в ГБР

17 февраля 2021, 16:50 98
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Злоумышленники обещали гражданину победу в конкурсе на занятие должностей в ведомстве
Злоумышленники обещали гражданину победу в конкурсе на занятие должностей в ведомстве
Фото: ГБР
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Сегодня, 17 февраля в Харькове правоохранители задержали двух адвокатов при получении взятки в сумме 15 тысяч долларов за фейковое трудоустройство в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники требовали деньги от гражданина, который участвовал в конкурсе на оперативные должности в территориальном управлении ГБР в Полтаве.

Адвокаты заверили, что действуют в сговоре с руководством ГБР и членами конкурсной комиссии. В случае уплаты мужчиной 15 тыс. долларов США обещали обеспечить ему победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР", - говорится в сообщении.

14 февраля правоохранители запротоколировали передачу первой части денег в сумме 1 тыс. долларов.

17 февраля 2021 года во время передачи остальных денежных средств в сумме 14 тыс. долларов обоих адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - добавили в ГБР.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, замдиректору "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.

ГБР взятка задержание мошенники Харьков

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