Харьковские адвокаты обещали "трудоустройство" в ГБР за $15 тысяч: им грозит до 8 лет тюрьмы

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Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух адвокатов, которые мошенничеством решили выманить деньги у гражданина за якобы трудоустройство в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как установило следствие, харьковские юристы обманом решили завладеть средствами гражданина, который принимал участие в конкурсе на оперативные должности в ТУ ГБР в г. Полтаве.

Адвокаты заверили, что действуют совместно с должностными лицами ГБР и членами конкурсной комиссии. За 15 тыс. долларов они обещали обеспечить мужчине победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР. На самом же деле адвокаты просто обманывали мужчину и воспользовались его доверчивостью.

В данный момент адвокатам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, 17 февраля в Харькове правоохранители задержали двух адвокатов во время получения взятки в сумме 15 тысяч долларов за фейковое трудоустройство в Государственном бюро расследований.