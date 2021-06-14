Чиновника ВМС подозревают в вымогательстве $10 тысяч за должность в ГБР
В Одессе правоохранители задержали руководителя подразделения ВМС ВСУ во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Нацполиции 10 тыс. долларов за оказание влияния на решение членов комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение Государственного бюро расследований.
При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов руководитель подразделения был задержан. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием.
Напомним, ранее в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.
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