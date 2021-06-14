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14 июня 2021, 14:16 291

Чиновника ВМС подозревают в вымогательстве $10 тысяч за должность в ГБР

14 июня 2021, 14:16 291
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Фото: Facebook
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В Одессе правоохранители задержали руководителя подразделения ВМС ВСУ во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Нацполиции 10 тыс. долларов за оказание влияния на решение членов комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов руководитель подразделения был задержан. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

Напомним, ранее в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.

Офис генпрокурора ГБР Одесса Николаев ВМС Украины

 
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