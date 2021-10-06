11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 14:35 41

Кабмин выделил 25 миллионов гривень на рекламу COVID-вакцинации

06 октября 2021, 14:35 41
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Как передает RegioNews, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду

В соответствии с постановлением Министерство культуры и информационной политики получит из Фонда борьбы с коронавирусом 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 более 117 тысяч человек. Таким образом, полный курс вакцинации уже прошли около 5,9 миллиона украинцев.

COVID-19 вакцина вакцинация прививка Кабмин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram