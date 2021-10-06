Кабмин выделил 25 миллионов гривень на рекламу COVID-вакцинации

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Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Как передает RegioNews, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду

В соответствии с постановлением Министерство культуры и информационной политики получит из Фонда борьбы с коронавирусом 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 более 117 тысяч человек. Таким образом, полный курс вакцинации уже прошли около 5,9 миллиона украинцев.