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05 октября 2021, 14:58 10

В приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов

05 октября 2021, 14:58 10
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Фото из открытых источников
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В приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов, там находятся данные о результате ПЦР-тестирования или перенесенном коронавирусе

Об этом во время брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает RegioNews.

Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в"Дії". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех кто переболел коронавирусом, — сказал он.

Представитель Минцифры говорит, что уже в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС: документ о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19.

Как сообщалось, украинцам рассказали, как COVID-сертификат распечатать с портала "Дія".

Также известно, что украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія", а Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

Минцифры COVID-19 ПЦР-тест covid-сертификат

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