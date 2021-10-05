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В приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов, там находятся данные о результате ПЦР-тестирования или перенесенном коронавирусе

Об этом во время брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает RegioNews.

Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в"Дії". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех кто переболел коронавирусом, — сказал он.

Представитель Минцифры говорит, что уже в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС: документ о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19.

Как сообщалось, украинцам рассказали, как COVID-сертификат распечатать с портала "Дія".