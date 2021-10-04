За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу

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В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Об этом сообщается на сайте президента, передает RegioNews.

Врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Сообщается, что на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишения права деятельности по специальности на один год, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали документы о вакцинации.

Также 1 октября в Украине вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами.