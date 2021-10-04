10:59  04 октября
Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина
10:46  04 октября
Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
17:46  04 октября
На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 октября 2021, 17:26 8

За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу

04 октября 2021, 17:26 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Об этом сообщается на сайте президента, передает RegioNews.

Врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Сообщается, что на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишения права деятельности по специальности на один год, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали документы о вакцинации.

Также 1 октября в Украине вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами.

COVID-19 covid-сертификат подделка приговор Врач

Треть COVD-больниц Харьковщины заполнены более чем на 95% - ОГА
04 октября 2021, 16:57
Киев может попасть в оранжевую зону - Госпродпотребслужба
04 октября 2021, 16:31
Минздрав будет лишать лицензии больницы за подделку COVID-сертификатов - Ляшко
29 сентября 2021, 15:37
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua