Перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться от COVID-19 сократят - Минюст

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что приказ Министерства здравоохранения, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, будет зарегистрирован в ближайшее время. Он предусматривает уменьшение количества профессий, которые будут обязаны вакцинироваться

По словам министра, в приказе останутся две категории профессий, которые будут подлежать обязательной иммунизации, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Документ на самом деле поступит, мы ожидаем, где-то в понедельник его регистрацию. Идея какая: Минздрав действительно имеет право определять перечень категорий профессий, где вакцинация является обязательной ввиду потенциальной опасности для общества. Таких категорий будет две - это государственные служащие и работники сферы образования", - сказал Малюська.

Он добавил, что Минюст будет изучать текст приказа на соответствие законодательству.

"Очевидно, в каком-то виде, возможно, мы будем дискутировать по поводу формулировок, но точно он будет зарегистрирован в течение ближайшего времени", - сказал министр юстиции.

Напомним, что министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок.

В соответствии с проектом документа, обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период действия карантина подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций; учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что этот приказ Минздрава должен пройти согласование в центральных органах исполнительной власти и регистрацию Министерством юстиции.