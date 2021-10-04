Невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий

Об этом сообщается в Telegram-канале Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает RegioNews.

Так, если больных среди студентов будет все больше, общежитие могут закрыть на карантин. Это может произойти после решения Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Остаться там проживать можно лишь выполнив одно из трех условий.

К проживанию на такой период будут допущены лишь:

вакцинированные студенты, которые будут иметь соответствующий документ о вакцинации одной дозой (желтый) или двумя дозами (зеленый) сертификат;

студенты, переболевшие COVID-19, но не позднее 6 месяцев назад;

студенты, которые будут иметь справку от семейного врача относительно противопоказаний к вакцинации.

Рекомендуем провакцинироваться в ближайшее время! - говорится в сообщении.