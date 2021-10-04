10:59  04 октября
Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина
10:46  04 октября
Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
17:46  04 октября
На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 октября 2021, 18:35 6

Невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий

04 октября 2021, 18:35 6
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Во Львове студентов, которые не вакцинированы от коронавируса, могут выселить из общежития. Решение ожидается в ближайшее время

Об этом сообщается в Telegram-канале Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает RegioNews.

Так, если больных среди студентов будет все больше, общежитие могут закрыть на карантин. Это может произойти после решения Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Остаться там проживать можно лишь выполнив одно из трех условий.

К проживанию на такой период будут допущены лишь:

вакцинированные студенты, которые будут иметь соответствующий документ о вакцинации одной дозой (желтый) или двумя дозами (зеленый) сертификат;

студенты, переболевшие COVID-19, но не позднее 6 месяцев назад;

студенты, которые будут иметь справку от семейного врача относительно противопоказаний к вакцинации.

Рекомендуем провакцинироваться в ближайшее время! - говорится в сообщении.

Также студентам напоминают, что в университете действует постоянный пункт вакцинации (главный корпус, ул. Университетская 1, авдитория 067). Время работы пункта: 10:00-14:00. Также вакцинация будет проходить каждый четверг в общежитии №3 (ул. Медовой Пещеры, 39) и каждую пятницу в общежитии №8 (ул. Пасечная, 62) с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, в конце августа министр Шкарлет уверял, что вакцинированные от коронавирус студенты смогут заселяться в общежития.

Раньше Львовская облкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала поселять в общежития только вакцинированных студентов.

общежитие студент COVID-19 вакцинация Львов

ОАСК просят отменить дистанционное обучение в школах где вакцинировано от COVID-19 менее 80% учителей
04 октября 2021, 18:17
За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу
04 октября 2021, 17:26
Садовый заявил о том, что Львов уже входит в "красную" зону карантина
04 октября 2021, 15:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua