Невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий
Во Львове студентов, которые не вакцинированы от коронавируса, могут выселить из общежития. Решение ожидается в ближайшее время
Об этом сообщается в Telegram-канале Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает RegioNews.
Так, если больных среди студентов будет все больше, общежитие могут закрыть на карантин. Это может произойти после решения Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Остаться там проживать можно лишь выполнив одно из трех условий.
К проживанию на такой период будут допущены лишь:
вакцинированные студенты, которые будут иметь соответствующий документ о вакцинации одной дозой (желтый) или двумя дозами (зеленый) сертификат;
студенты, переболевшие COVID-19, но не позднее 6 месяцев назад;
студенты, которые будут иметь справку от семейного врача относительно противопоказаний к вакцинации.
Рекомендуем провакцинироваться в ближайшее время! - говорится в сообщении.
Также студентам напоминают, что в университете действует постоянный пункт вакцинации (главный корпус, ул. Университетская 1, авдитория 067). Время работы пункта: 10:00-14:00. Также вакцинация будет проходить каждый четверг в общежитии №3 (ул. Медовой Пещеры, 39) и каждую пятницу в общежитии №8 (ул. Пасечная, 62) с 10:00 до 15:00.
Как сообщалось, в конце августа министр Шкарлет уверял, что вакцинированные от коронавирус студенты смогут заселяться в общежития.
Раньше Львовская облкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала поселять в общежития только вакцинированных студентов.