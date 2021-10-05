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У застосунку "Дія" розпочали тестування нових COVID-сертифікатів, там знаходяться дані про результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусу

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає RegioNews.

Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в "Дії". Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих хто перехворів на коронавірус, — сказав він.

Представник Мінцифри каже, що вже найближчим часом в Україні будуть діяти три види сертифікатів на рівні ЄС: документ про вакцинацію, тестування та одужання від COVID-19.

Як повідомлялося, українцям розповіли, як COVID-сертифікат роздрукувати з порталу "Дія".