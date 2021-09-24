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24 сентября 2021, 14:48 2

Украинцам рассказали, как COVID-сертификат распечатать из портала "Дія"

24 сентября 2021, 14:48 2
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Фото из открытых источников
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В Украине для привитых первой дозой вакцины в приложении "Дія" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Дія", пишет RegioNews.

Чтобы сгенерировать "желтый" COVID-сертификат в приложении, нужно:

  • обновить приложение "Дія" до последней версии в AppStore;
  • нажать "Услуги", после чего "COVID-сертификаты", а затем "Получить сертификат";
  • подписать согласие на передачу персональных данных Дія.Підписом.

После проведенных выше операций, "Дія" начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он будет найден - сертификат сразу появится в приложении.

В "Дії" также отмечают, что в ближайшее время для пользователей Android также появится возможность получения таких COVID-сертификатов, пока ожидается подтверждение от Google Plaу.

Украина вакцина Дія вакцинация коронавирус

 
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