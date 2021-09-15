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15 сентября 2021, 10:58 18

Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

15 сентября 2021, 10:58 18
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Фото из открытых источников
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Внутренний "зеленый" сертификат, который выдают после завершения вакцинации, будет действовать 365 дней

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства, передает RegioNews.

Согласно тексту документа, в Украине будут действовать разные COVID-сертификаты - с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут "желтыми" и "зелеными". Их можно сгенерировать на платформе "Дія".

"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозною. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

Как сообщалось, 13 сентября Кабмин изменил правила и ограничения карантина в Украине.

Также известно, что украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

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