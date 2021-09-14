16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 16:58 240

Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"

14 сентября 2021, 16:58 240
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вакцинированные одной дозой вакцины от коронавируса теперь могут получить "желтый" сертификат в приложении "Дія"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "зеленый" сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Различные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram