Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"

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Вакцинированные одной дозой вакцины от коронавируса теперь могут получить "желтый" сертификат в приложении "Дія"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "зеленый" сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Различные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.