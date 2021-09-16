В Ровно "минировали" Хозяйственный суд
В Ровно в 10:05 к правоохранителям поступила информация о заминировании Хозяйственного суда на улице Пирогова
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенщины.
Из помещения суда эвакуировали всех сотрудников учреждения. Правоохранители обследовали здание, но взрывчатки там не обнаружили.
Сейчас полицейские решают вопрос о правовой квалификации происшествия, а также пытаются установить лицо, сообщившее о минировании.
Напомним, что в Ровно 12 сентября сообщалось о минирование автовокзала на улице Киевской.
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