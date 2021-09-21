Во Львове мужчина "заминировал" собственный дом, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Львовские полицейские задержали пьяного 35-летнего мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Сегодня, 21 сентября, около 05:30 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на улице Зеленой во Львове "заложена бомба".

Во время обследования дома и прилегающей территории взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили, что о" заминировании" сообщил один из жителей, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.