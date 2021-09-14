В Ровно "минировали" автовокзал

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В Ровно 12 сентября сообщили о минировании автовокзала на улице Киевской

Как сообщили в полиции Ровенской области, правоохранители обследовали здание станции, но взрывное устройство не обнаружили, пишет RegioNews.

Сообщение о минировании автовокзала поступило в полицию около 12:30. Из здания станции эвакуировали десятки людей.

Полиция возбудила уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании автовокзала. Причастным к преступлению грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в Подольском районе Киева неизвестный сообщил о минировании Института бизнеса и технологий.

Также 14 сентября в трех судах Одессы правоохранители искали взрывчатку.