В Ровно "минировали" автовокзал
В Ровно 12 сентября сообщили о минировании автовокзала на улице Киевской
Как сообщили в полиции Ровенской области, правоохранители обследовали здание станции, но взрывное устройство не обнаружили, пишет RegioNews.
Сообщение о минировании автовокзала поступило в полицию около 12:30. Из здания станции эвакуировали десятки людей.
Полиция возбудила уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании автовокзала. Причастным к преступлению грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, сегодня в Подольском районе Киева неизвестный сообщил о минировании Института бизнеса и технологий.
Также 14 сентября в трех судах Одессы правоохранители искали взрывчатку.
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