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21 сентября 2021, 16:20 763

В Хмельницком двое мужчин обстреляли прохожих из окна многоэтажки

21 сентября 2021, 16:20 763
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Фото Нацполиции
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Хмельницкие полицейские установили молодых людей, которые стреляли в прохожих из окна квартиры 

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает RegioNews.

Недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки.

Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции установили злоумышленников. Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна арендованной квартиры и стреляли.

Оружие у хулиганов полицейские изъяли. Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переделки, как отмечал кое-кто в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера во Франковске задержали мужчину, стреляющего на улице.

Ранее, 16 сентября, в Чернигове задержали мужчину, который угрожал прохожим пистолетом.

стрельба Хмельницкий полиция задержание оружие

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