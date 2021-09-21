В Хмельницком двое мужчин обстреляли прохожих из окна многоэтажки

Фото Нацполиции

Хмельницкие полицейские установили молодых людей, которые стреляли в прохожих из окна квартиры

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает RegioNews.

Недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки.

Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции установили злоумышленников. Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна арендованной квартиры и стреляли.

Оружие у хулиганов полицейские изъяли. Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переделки, как отмечал кое-кто в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера во Франковске задержали мужчину, стреляющего на улице.