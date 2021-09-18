Полиция возбудила дело из-за минирования 28 объектов на Луганщине

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Полиция 17 сентября проверила информацию о минировании 28 объектов в Луганской области и открыла уголовное дело

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе проверки отработали объекты в городах Северодонецк и Старобельск. Также проводили экстренную эвакуацию граждан.

По результатам обследования ни на одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению данного преступления.

Напомним, 17 сентября в полицию поступила анонимная информация о минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов в Луганской области. Также сообщалось, что на днях в Ровно "минировали" Хозяйственный суд.