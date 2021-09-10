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10 сентября 2021, 15:29 93

Прокуратура обыскивает Департамент здравоохранения КГГА в деле о хищении на закупках лекарств для онкобольных

10 сентября 2021, 15:29 93
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Фото из открытых источников
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В департаменте здравоохранения КГГА продолжаются обыски в деле о хищении 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с ГУБКОЗ Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств теробщины Киева проводит обыски в помещениях Департамента здравоохранения КГГА и в офисных помещениях поставщика лекарственных средств.

Следствием установлено, что Департаментом здравооохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных.

В результате закупки указанных лекарственных средств по искусственно завышенным ценам из местного бюджета излишне выплачено средств на сумму более 6 млн гривен, - говорится в сообщении.

Сегодня на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении служебным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, сегодня в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.

Также в ГБР утверждают, что чиновники КГГА сделками с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн.

Взамен партия "УДАР" называет обыски в КГГА политическим давлением.

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