В департаментах КГГА во время обысков изъяли документацию 20-летней давности

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В результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями Государственного бюро расследований была изъята документация, которая касается деятельности КГГА в период с 2002 до 2007 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева "с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения".

Напомним, 9 сентября Киевская городская прокуратура и Государственное бюро расследований пришли с обысками в департаменты Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности.

Также недавно в Киеве было сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода.