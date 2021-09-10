В КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке

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В аппарат Киевской городской государственной администрации с обысками пришли представители Киевской прокуратуры и Нацполиции по делу о земельном участке вблизи станции метро "Сырец", где вместо жилого дома городская власть решила обустроить сквер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

"В 2019 году после обследования участка было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городская власть прекратила право постоянного пользования участком аппарата СНБО. Более того, жители Шевченковского района неоднократно отмечали, что хотят видеть на месте тогда заброшенной территории сквер. Фактически, за много лет на земельном участке образовалась стихийная свалка, территория была в крайне неудовлетворительном состоянии", - рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Он сообщил, что сейчас территории приведены в порядок, вывезен мусор, осуществлено благоустройство.

Относительно обысков, которые сегодня осуществляют специалисты прокуратуры и Нацполиции, руководитель аппарата КГГА подчеркнул, что структурные подразделения аппарата сотрудничают с правоохранителями, предоставляют всю необходимую информацию и документы.

Ранее сообщалось, что в результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями Государственного бюро расследований была изъята документация, которая касается деятельности КГГА в период с 2002 до 2007 года.

Напомним, 9 сентября Киевская городская прокуратура и Государственное бюро расследований пришли с обысками в департаменты Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности.

Также недавно в Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода.