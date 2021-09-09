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09 сентября 2021, 19:45 249

В ГБР утверждают, что чиновники КГГА сделками с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн

09 сентября 2021, 19:45 249
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Фото ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре столицы

Об этом сообщили в пресс=службе ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что чиновники Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен, - говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего нанесен материальный ущерб территориальной общине столицы.

Отмечается, что сотрудники ГБР провели одновременные обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также коммунального предприятия "Киевское инвестиционное агентство".

Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Как сообщалось, сегодня правоохранители снова пришли с обысками в департаменты КГГА.

Раньше подрядчику Подольского моста сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 9 млн грн налогов.

обыски ГБР КГГА департамент Недвижимость

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