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09 сентября 2021, 16:25 32

В Киеве планируют установить памятник борщу

09 сентября 2021, 16:25 32
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Фото из открытых источников
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Киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры борща для увековечения национального украинского блюда и развития гастротуризма

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА

По словам инициатора установки скульптуры, шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры борща возникла уже давно, ведь борщ – одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которая является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия и популяризации гастротуризму.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако сейчас нет современной наполненной смыслом скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять", - рассказал Евгений Клопотенко.

Как отметил заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, городская власть поддерживает общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире, сохранению нематериального наследия нации и развитию туристической привлекательности столицы.

"Нашей задачей является сохранение материального и нематериального культурного наследия Украины. Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать мировые украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", – отметил Владимир Бондаренко.

Позже будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Отмечается, что сейчас киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника.

"Скульптура будет изготовлена за средства частных лиц", - подчеркивается в сообщении КГГА

Украина Киев КГГА памятник борщевой набор

 
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