Правоохранители снова пришли с обысками в департаменты КГГА

Киевская городская прокуратура и Государственное бюро расследований пришли с обысками в департаменты Киевской городской государственной администрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной прокуратуры.

Отмечается, что обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности.

"Установлено, что должностные лица КГГА, нарушая требования земельного законодательства, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, которые расположены в центре Киева рядом с Европейской площадью по заниженной стоимости, чем повлекли тяжкие последствия интересам государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно в Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода