17:20  09 сентября
В городе на Полтавщине заминировали горсовет и суд
12:48  09 сентября
В Украине до 5 тыс. грн увеличили сумму переводов без финмониторинга
18:26  09 сентября
День на Донбассе: девять обстрелов оккупантами, один украинский боец тяжело ранен
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2021, 17:25 369

Правоохранители снова пришли с обысками в департаменты КГГА

09 сентября 2021, 17:25 369
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Киевская городская прокуратура и Государственное бюро расследований пришли с обысками в департаменты Киевской городской государственной администрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной прокуратуры.

Отмечается, что обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности.

"Установлено, что должностные лица КГГА, нарушая требования земельного законодательства, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, которые расположены в центре Киева рядом с Европейской площадью по заниженной стоимости, чем повлекли тяжкие последствия интересам государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно в Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода

Киев прокуратура КГГА департамент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua