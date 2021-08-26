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26 августа 2021, 17:46 3077

Одессу накрыл залповый ливень, улицы города превратились в реки

26 августа 2021, 17:46 3077
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Фото Odessa Online
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Последствиями залпового ливня в Одессе стали плавающие машины и улицы-реки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Odessa Online".

26 августа в результате залпового ливня в Одессе оказались затопленными улицы Черняховского, Тенистая, проспект Небесной Сотни, улицы Вильямса, Химическая, Приморская, Газовый переулок.

Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам. В связи с этим движение затруднено.

Как уточнили в департаменте горхозяйства, последствия непогоды уже устраняют коммунальщики. На проблемных участках улиц работает 36 единиц спецтехники и 270 сотрудников коммунальных предприятий.

Как сообщалось, 19 августа наблюдался разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом.

Ранее, 7 августа, трассу Одесса-Николаев засыпало снегом.

непогода Одесса Стихия Дожди потоп

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