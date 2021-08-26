Одессу накрыл залповый ливень, улицы города превратились в реки
Последствиями залпового ливня в Одессе стали плавающие машины и улицы-реки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Odessa Online".
26 августа в результате залпового ливня в Одессе оказались затопленными улицы Черняховского, Тенистая, проспект Небесной Сотни, улицы Вильямса, Химическая, Приморская, Газовый переулок.
Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам. В связи с этим движение затруднено.
Как уточнили в департаменте горхозяйства, последствия непогоды уже устраняют коммунальщики. На проблемных участках улиц работает 36 единиц спецтехники и 270 сотрудников коммунальных предприятий.
Как сообщалось, 19 августа наблюдался разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом.
Ранее, 7 августа, трассу Одесса-Николаев засыпало снегом.
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