Спасатели предупреждают о сильных грозах и шквалах в Украине
Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила первый уровень опасности (желтый) в ряде областей
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передает RegioNews.
В частности, 25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях - грозы (І уровень опасности, желтый).
26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами грозы,в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Как сообщалось, вчера из-за непогоды на западе Украины было обесточено 93 населенных пункта - преимущественно во Львовской области.
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