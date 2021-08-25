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25 августа 2021, 14:52 10

Спасатели предупреждают о сильных грозах и шквалах в Украине

25 августа 2021, 14:52 10
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Фото из открытых источников
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила первый уровень опасности (желтый) в ряде областей

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В частности, 25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях - грозы (І уровень опасности, желтый).

26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами грозы,в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как сообщалось, вчера из-за непогоды на западе Украины было обесточено 93 населенных пункта - преимущественно во Львовской области.

непогода гроза ветер ГСЧС гидрометцентр

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