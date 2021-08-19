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19 августа 2021, 21:42 617

Разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом

19 августа 2021, 21:42 617
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Фото Dnepr.info
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К Днепру в четверг вечером пришла настоящая непогода - на город обрушился ливень с градом, из-за этого оказались подтоплены улицы, произошел сбой в движении транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Dnepr.info.

По всему городу идет дождь. Наихудшая ситуация на левом берегу. В районе виадука на Слобожанском проспекте - воды по колено. Дорожные знаки буквально тонут в дождевой воде, - сообщает издание.

Также известно, что в районе виадука произошло ДТП. В этом месте сейчас большие пробки. На Северном прошел сильный град.

Не лучше ситуация на проспекте Петра Калнышевского. Заливает и жилой массив победа. Машины плывут огромными лужами, а люди прячутся от дождя\



Как пишет "Днепр оперативный", непогоду наблюдали жители всего города. Из-за ливня с градом было прекращено движение трамваев шестого и девятого маршрутов. В одном их микрорайонов машины буквально уходили под воду.

Как сообщалось, 17 августа на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.

В тот же день Буковиной прошел разрушительный ураган он повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.

непогода Днепр Стихия Дожди град

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