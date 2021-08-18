Вчера на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня

Фото ГСЧС

Спасатели Области совершили 22 выезда на ликвидацию последствий непогоды: повалены деревья и подтоплены частные домовладения

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

17 августа, вечером на территории области прошел сильный ливень, который сопровождался шквальным ветром. В течение суток бойцы ГСЧС ликвидировали последствия метеорологических явлений на территории города и области. Они совершили 22 выезда на ликвидацию последствий непогоды.

Чрезвычайникам пришлось 16 раз раскряжевать поваленные деревья, которые перекрывали движение автотранспорта и мешали людям на тротуарах.

Кроме того, обильный ливень вызвал значительные подтопления частных домовладений, улиц Хмельницкого и подвалов многоэтажек. Чрезвычайники с помощью мотопомп большой производительности и пожарных автомобилей откачали более 1900 кубических метров воды, - говорится в сообщении.

Всего на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 41 спасатель. Травмированных и погибших в результате непогоды не было.

Как сообщалось, вчера Буковиной прошел разрушительный ураган. В Черновицкой области мощный ураган повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.