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26 серпня 2021, 17:46 2408

Одесу накрила залпова злива, вулиці міста перетворилися на річки

26 серпня 2021, 17:46 2408
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Фото Odessa Online
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Наслідками залпової зливи в Одесі стали плаваючі машини і вулиці-ріки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Odessa Online".

26 серпня в результаті залпової зливи в Одесі виявилися затопленими вулиці Черняховського, Тіниста, проспект Небесної Сотні, вулиці Вільямса, Хімічна, Приморська, Газовий провулок.

Автомобілям доводиться буквально плисти по дорогах. У зв'язку з цим рух ускладнений.

Як уточнили в Департаменті міськгосподарства, наслідки негоди вже усувають комунальники. На проблемних ділянках вулиць працює 36 одиниць спецтехніки та 270 співробітників комунальних підприємств.

Як повідомлялося, 19 серпня спостерігався розгул стихії в Дніпрі: місто накрила злива з градом.

Раніше, 7 серпня, трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом.

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