Одесу накрила залпова злива, вулиці міста перетворилися на річки
Наслідками залпової зливи в Одесі стали плаваючі машини і вулиці-ріки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Odessa Online".
26 серпня в результаті залпової зливи в Одесі виявилися затопленими вулиці Черняховського, Тіниста, проспект Небесної Сотні, вулиці Вільямса, Хімічна, Приморська, Газовий провулок.
Автомобілям доводиться буквально плисти по дорогах. У зв'язку з цим рух ускладнений.
Як уточнили в Департаменті міськгосподарства, наслідки негоди вже усувають комунальники. На проблемних ділянках вулиць працює 36 одиниць спецтехніки та 270 співробітників комунальних підприємств.
Як повідомлялося, 19 серпня спостерігався розгул стихії в Дніпрі: місто накрила злива з градом.
Раніше, 7 серпня, трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом.
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