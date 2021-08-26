Одесу накрила залпова злива, вулиці міста перетворилися на річки

Фото Odessa Online

Наслідками залпової зливи в Одесі стали плаваючі машини і вулиці-ріки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Odessa Online".

26 серпня в результаті залпової зливи в Одесі виявилися затопленими вулиці Черняховського, Тіниста, проспект Небесної Сотні, вулиці Вільямса, Хімічна, Приморська, Газовий провулок.

Автомобілям доводиться буквально плисти по дорогах. У зв'язку з цим рух ускладнений.

Як уточнили в Департаменті міськгосподарства, наслідки негоди вже усувають комунальники. На проблемних ділянках вулиць працює 36 одиниць спецтехніки та 270 співробітників комунальних підприємств.

Як повідомлялося, 19 серпня спостерігався розгул стихії в Дніпрі: місто накрила злива з градом.