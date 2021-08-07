Трассу Одесса-Николаев засыпало снегом

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В субботу, 7 июля, на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег

Как сообщило местное издание 048.ua, в Одесской области по трассе в направлении Николаева прошел ливень, а затем выпал град и снег, который быстро растаял, пишет RegioNews.

Кроме того, повалены ряд деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Жители Николаева также сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег.

Напомним, на днях на Кировоградщине мужчине из-за ям на дорогах выбило глаз.