Из 81 инфицированного коронавирусом в "Молодой гвардии" штамм "дельта" подтвержден у 33-х

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В детском центре «Молодая гвардия» 70 детей и 11 педагогов-воспитателей заразились коронавирусом, в том числе подтверждено заражение 33 человек штаммом "дельта"

Об этом сообщил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на 25 августа в "Молодой гвардии" зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом детей и педагогов-воспитателей, 5 детей с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 госпитализированы. Кроме того, киевская лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила заражение 33 человек "дельта"-штаммом, - отметил Дементьев.

По его словам, инфицированы штаммом "дельта" 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Сейчас находятся на самоизоляции 400 детей, еще 28 больных – в отдельных боксах медицинской части.

По данным ГУ "Одесский областной лабораторный центр по контролю и профилактике болезней МОЗ Украины”, течение болезни у пациентов – средней тяжести, ситуация в центре "Молодая гвардия" под контролем.

Как сообщалось, 16 августа в лагере было зафиксировано вспышка коронавируса. Болезнь обнаружили у 42 детей.

Впоследствии стало известно, что через коронавирус в "Молодой гвардии" у троих детей диагностировали осложнения.