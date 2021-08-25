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В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
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25 августа 2021, 12:59 40

В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка

25 августа 2021, 12:59 40
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Рixabay
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В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

Как сообщило издание "Одесса INFO", ранение получил ребенок, пишет RegioNews.

Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Он открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.

"Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов", - говорится в сообщении.

Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.

Напомним, что в Киевской области мужчины устроили стрельбу из-за недостатка мест в цирке.

Украина криминал Одесса стрельба Одесская область

 
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