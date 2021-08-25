В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки
Как сообщило издание "Одесса INFO", ранение получил ребенок, пишет RegioNews.
Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Он открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.
"Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов", - говорится в сообщении.
Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.
Напомним, что в Киевской области мужчины устроили стрельбу из-за недостатка мест в цирке.
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