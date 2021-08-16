Вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе: инфицированы 42 детей

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В Украинском детском центре "Молодая гвардия", что располагается в Одессе, произошла вспышка коронавируса, симптомы болезни обнаружили у 42 детей и двух воспитателей

Об этом сообщает одесское издание "Думская", передает RegioNews.

Сейчас заведение закрыто на карантин.

Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты положительные, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в областном департаменте здравоохранения информацию о вспышке коронавируса в лагере журналистам подтвердили.

Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ожидаем результатов тестирования, - цитирует издание пресс-службу департамента.

Как сообщалось, Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября.

Также сегодня на Полтавщине подтвердили 30 случаев COVID-штамма "Дельта".