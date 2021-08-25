На Львовщине выросла динамика COVID-госпитализаций

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Во Львовской области один из эпидпоказателей находится не в пределах "зеленой" зоны карантина

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, по состоянию на утро, 25 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако во Львовской области показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень. По данным Минздрава, он сейчас составляет 56,5%, хотя еще вчера этот показатель был на уровне 26,7%.

Напомним, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что в Украине за 24 августа обнаружили 727 новых больных на коронавирус.