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17 августа 2021, 20:23 6

Коронавирус в "Молодой гвардии": у троих детей диагностировали осложнения

17 августа 2021, 20:23 6
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У троих из четырех госпитализированных воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где обнаружили вспышку коронавируса, диагностировали осложнения от болезни

Об этом сообщила директор городской детской больницы №3 Елена Артемова в комментарии Суспильному, передает RegioNews.

По ее словам, у троих детей после госпитализации обнаружили бронхит. Четвертый ребенок имеет более легкое течение болезни.

У детей была клинико-респираторная инфекция, повышение температуры, кашель, головная боль, признаки недомогания. Их госпитализировали в ковидное отделение, диагноз подтвердили, – отметила Артемова.

Заместитель директора детского центра "Молодая гвардия" Василий Бездень сообщил, что за другими детьми, у которых экспресс-тесты подтвердили инфицирование коронавирусом, сейчас наблюдают медики.

Состояние детей удовлетворительное. все находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением наших медицинских работников. Температуры нет. На утро 17 августа было только пять человек с температурой 37,2-37,6, – рассказал Бездень.

В свою очередь главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил, что количество инфицированных возросло до 45. По его словам, сейчас в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней планируют выборочно проверить воспитанников "Молодой гвардии" на заболевания штаммом "Дельта" COVID-19.

Как сообщалось, в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе вспышка коронавируса: инфицированы 42 детей.

Также по состоянию на вторник, 17 августа, в Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина.

COVID-19 Одесса дети коронавирус вспышка

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