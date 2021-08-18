У детей из лагеря "Молодая гвардия" подтвердили штамм "Дельта"

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У 33 воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где была зафиксирована вспышка на коронавирус, предварительно подтвердили штамм "Дельта"

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Суспильному" главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Гончаров подтвердил, что предыдущие исследования обнаружили "Дельту" у 33 детей, однако подчеркнул, что стоит дождаться окончательных исследований.

Сейчас за всеми инфицированными детьми наблюдают медики.

В то же время известно, что контактных лиц - более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи.

Ранее сообщалось, что в трех из четырех госпитализированных воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где обнаружили вспышку коронавирус, диагностировали осложнения от болезни.

Напомним, в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе вспышка коронавируса: инфицированы 42 детей.