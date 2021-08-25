В озере в Харькове утонул 12-летний мальчик

Фото: ГСЧС

В Харькове водолазы ГСЧС обнаружили на дне озера тело 12-летнего мальчика и подняли его на берег

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что трое братьев 12, 10 и 9 лет вместе со своими товарищами без разрешения взрослых пошли отдыхать на пруд, расположенный неподалеку от их места жительства.

Подростки купались в озере, вдруг 12-летний парень исчез в водоеме. Утром 25 августа со дна водоема работники ГСЧС подняли тело ребенка", - рассказали в полиции.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию от отца мальчика. Своими силами найти парня не удалось, поэтому мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске сына.

Следователями открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын.