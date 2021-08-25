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25 серпня 2021, 14:30 475

Із 81 інфікованого коронавірусом у "Молодій гвардії" штам "дельта" підтверджено у 33-х

25 серпня 2021, 14:30 475
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Фото з відкритих джерел
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У дитячому центрі «Молода гвардія» 70 дітей та 11 педагогів-вихователів інфікувались коронавірусом, в тому числі підтверджено зараження 33 осіб штамом "дельта"

Про це повідомив заступник головного санлікаря Одещини Сергій Дементьєв, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Станом на 25 серпня у "Молодій гвардії" зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом дітей та педагогів-вихователів, 5 дітей з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 госпіталізовані. Крім того, київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила зараження 33 осіб "дельта"-штамом, - зазначив Дементьєв.

За його словами, інфіковані штамом "дельта" 30 дітей і 3 педагоги-вихователі. Наразі перебувають на самоізоляції 400 дітей, ще 28 хворих – в окремих боксах медичної частини.

За даними ДУ "Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України”, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Як повідомлялося, 16 серпня у таборі було зафіксовано спалах коронавірусу. Хворобу виявили у 42 дітей.

Згодом стало відомо, що через коронавірус у "Молодій гвардії" у трьох дітей діагностували ускладнення.

Також у дітей з табору "Молода гвардія" підтвердили штам "Дельта".

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