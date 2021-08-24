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24 августа 2021, 17:00 1294

Инциденты в столице на протяжении праздника: самоподжог и залитие краской флагштока возле КГГА

24 августа 2021, 17:00 1294
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Фото Нацполиции
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Сегодня во время торжеств в центре столицы мужчина совершил самоподжог, а другой после завершения парада облил красной краской себя и флагшток возле КГГА красной краской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части города 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужа, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает, - сообщают в полиции.

Это событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого происшествия и мотивы такого поступка.

Впоследствии, около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Происшествие полицейские также должным образом зарегистрировали и начали проверку.

На месте правоохранители выяснили, что в здание на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, МВД готовило беспрецедентные меры безопасности на день Независимости.

Также известно, что 21 августа на Киевщине мужчина поджег дом бывшей жены.

Ранее, 20 августа на Киевщине местный житель поджег дом и угрожал взорвать полицейских.

инцидент полиция Киев Крещатик праздник

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