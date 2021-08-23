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23 августа 2021, 10:32 3827

На Черкащине на мероприятии с участием Зеленского произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией, есть задержанные

23 августа 2021, 10:32 3827
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Фото: Национальный корпус
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В понедельник, 23 августа, в Черкасской области, куда приехал президент Владимир Зеленский открывать арт-объект "Сердце Украины" и поднимать Государственный флаг, произошли столкновения между полицией, активистами "Нацкорпуса" и ветеранами войны на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

Представители "Нацкорпуса" хотели пойти к президенту "задать вопрос".

"Ветераны и патриоты Черкасской области, которые также прибыли на мероприятие, были заблокированы посреди трассы кордоном из полицейских", - отмечается в сообщении.

В то же время руководитель Черкасской ячейки "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук в Facebook обнародовал ряд видео с места событий.

Он подчеркнул, что представители "Нацкорпуса" хотели к президенту "задать вопрос", однако в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и начали задерживать участников акции.

По словам Кухарчука, шесть человек задержаны, четверо из них - ветераны войны, включая вероятного кандидата в депутаты по 197 округу Игоря Зайчука.

Напомним, недавно в Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции.

Украина Владимир Зеленский Черкассы полиция Черкасская область

 
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