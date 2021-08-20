На Киевщине местный житель поджог дом и грозился взорвать полицейских

На Киевщине правоохранители задержали злоумышленника, который поджег дом и угрожал их взорвать во время задержания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел комуніації полиции столичной области.

Отмечается, что 20 августа около 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Чайки по улице Сливовой горит дом. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что погибших нет.

Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджог дом своей бывшей жены через ссору.

Однако, когда полицейские прибыли по адресу проживания злоумышленника с целью его задержания, мужчина начал угрожать взорвать их гранатой.

На территории Бучанского районного управления полиции была введена полицейская спецоперация.

Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 12 августа возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция