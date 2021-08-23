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23 августа 2021, 12:43 821

Над Киевом на дроне подняли огромный флаг

23 августа 2021, 12:43 821
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FB Dronarium Україна
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В День Государственного флага в небе над Киевом на дроне подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 кв. м

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Dronarium Украина.

"С Днем Государственного Флага, дорогие! Мы это сделали - взлетели в небо на дроне с флагом площадью 309кв. м! Рекорд Украины зафиксирован Национальным Реестром Рекордов Украины", – написали участники сообщества.

По их словам, флаг весит около 30 кг.

До этого самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, имел площадь 216 кв. м. В 2019 году дрон поднял в небо флаг в 24 кв. м.

Напомним, что сегодня, в День Государственного флага, флаги были подняты, в частности в столице и в Черкаской области

флаг Киев дрон

 
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