Над Киевом на дроне подняли огромный флаг

FB Dronarium Україна

В День Государственного флага в небе над Киевом на дроне подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 кв. м

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Dronarium Украина.

"С Днем Государственного Флага, дорогие! Мы это сделали - взлетели в небо на дроне с флагом площадью 309кв. м! Рекорд Украины зафиксирован Национальным Реестром Рекордов Украины", – написали участники сообщества.

По их словам, флаг весит около 30 кг.

До этого самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, имел площадь 216 кв. м. В 2019 году дрон поднял в небо флаг в 24 кв. м.

Напомним, что сегодня, в День Государственного флага, флаги были подняты, в частности в столице и в Черкаской области