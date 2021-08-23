Над Киевом на дроне подняли огромный флаг
В День Государственного флага в небе над Киевом на дроне подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 кв. м
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Dronarium Украина.
"С Днем Государственного Флага, дорогие! Мы это сделали - взлетели в небо на дроне с флагом площадью 309кв. м! Рекорд Украины зафиксирован Национальным Реестром Рекордов Украины", – написали участники сообщества.
По их словам, флаг весит около 30 кг.
До этого самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, имел площадь 216 кв. м. В 2019 году дрон поднял в небо флаг в 24 кв. м.
Напомним, что сегодня, в День Государственного флага, флаги были подняты, в частности в столице и в Черкаской области
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