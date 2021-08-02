МВД готовит беспрецедентные меры безопасности на день Независимости

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН

По его словам,министра внутренних дел Дениса монастырского в Киеве будут дежурить более 10 тысяч правоохранителей

"Мы мобилизуем все усилия для того, чтобы можно было реагировать на любые события, которые могут возникнуть в эти дни. А именно для этого с 16 августа по всей Украине будут нести дежурство более 2 тысяч нарядов полиции. ",- сказал Монастырский.

Также, как сообщил министр, с 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы.

"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию оперативного состояния, мы проведем оперативно-профилактические мероприятия, которые будут направлены на предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказал Монастырский.

Кроме этого для обеспечения правопорядка планируется использовать авиационные резервы и силы водной полиции.

Глава МВД сказал, что еще одной новацией станет отработка алгоритма реагирования на киберугрозы.

"В целях обеспечения и координации безопасности МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который будет работать круглосуточно. Этот центр будет координировать деятельность Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии", - добавил Монастырский

Напомним, что Верховная Рада 16 июля назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел