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24 серпня 2021, 17:00 1297

Інциденти у столиці упродовж свята: самопідпал і залиття фарбою флагштока біля КМДА

24 серпня 2021, 17:00 1297
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Фото Нацполіції
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Сьогодні під час урочистостей у центрі столиці один чоловік здійснив самопідпал, а інший після завершення параду облив червоною фарбою себе і флагшток біля КМДА червоною фарбою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує, - повідомляють у поліції.

Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку.

Згодом, близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські також належним чином зареєстрували та почали перевірку.

На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, МВС готувало безпрецедентні заходи безпеки на день Незалежності.

Також відомо, що 21 серпня на Київщині чоловік підпалив будинок колишньої дружини.

Раніше, 20 серпня на Київщині місцевий житель підпалив будинок та погрожував підірвати поліцейських.

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