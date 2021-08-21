На Киевщине мужчина поджег дом бывшей жены
В Буче под Киевом мужчина бросил в дом бывшей бутылку с зажигательной смесью
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Полиция установила, что 43-летний местный житель из ревности к своей бывшей жене поджег дом с помощью бутылки с зажигательной смесью.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, недавно на Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа.
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