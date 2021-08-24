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24 августа 2021, 16:08 2

В Киеве продолжается Марш защитников Украины

24 августа 2021, 16:08 2
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Фото Громадское
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В Киеве проходит Марш защитников Украины. Участники шествия двигаются от парка Шевченко в сторону Майдана Независимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Участие в марше принимают тысячи людей. Ранее организаторы заявляли о том, что в марше могут принять участие около 30 тысяч человек.

Колонну возглавляют семьи погибших участников российско-украинской войны. За ними движутся семьи героев Небесной Сотни и ранены участники Революции Достоинства, семьи пленных и пропавших без вести участников российско-украинской войны и раненые участники российско-украинской войны. Согласно маршруту, они пройдут по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а затем пойдут по Крещатику до Майдана Независимости.

По предварительной информации, марш планируют завершить в 18: 00 на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной российской агрессии.

Также в колонне - военные медики и капелланы, ветераны в так называемых коробках, порядок которых в колонне определялся по территориальному принципу.

Ветераны из Киева идут в первой такой "коробке”, за ними - "коробки” ветеранов из других областей.

Следующими шагают "коробки" различных воинских подразделений, бригад и батальонов. Также сформированы в колонны отдельные группы лиц из некоторых общественных организаций, шагают также волонтеры.

Участники шествия несут портреты своих родных, погибших на востоке Украины. Много людей в вышиванках, в руках государственные флаги, крымскотатарские флаги.

Раздаются патриотические песни.

Вдоль всего движения колонны люди аплодируют участникам шествия.

Марш проходит без политических лозунгов.

Правопорядок охраняют многочисленные полицейские. Дежурят "скорые”.

Как сообщалось, Зеленский выступил с торжественной речью и вручил награды ко Дню независимости.

Также в военно-морском параде в Одессе приняли участие два десятка боевых кораблей, катеров и судов.

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